تحويل روضة الأطفال التي اشترتها الحكومة إلى روضة عامة

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تمت إعادة افتتاح روضة الأطفال الخاصة التي اشترتها الحكومة الكورية، وتحويلها إلى روضة أطفال عامة، اليوم الجمعة.وقال مكتب التربية والتعليم لمدينة سيول إن روضة أطفال "غوام" في حي "غوان آك" ستبدأ عملها اليوم الجمعة.وفي إطار جهود زيادة عدد روضات الأطفال العامة، قررت الحكومة شراء رياض الأطفال الخاصة وتحويلها إلى مدارس تمهيدية عامة، وتعد روضة "غوام" الأولى في هذا المشروع.وسوف تواصل الحكومة شراء روضات الأطفال الخاصة لزيادة عدد الروضات العامة إلى 40% بحلول عام 2021.ويخطط مكتب سيول التعليمي لافتتاح 4 روضات عامة إضافية في سبتمبر من خلال مشروع الشراء، بهدف زيادة العدد إلى 30 بحلول عام 2021.