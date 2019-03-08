احتجاز رئيس الشركة الكورية التي استوردت الفحم الكوري الشمالي

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قرر فرع دائرة الجمارك الكورية في بوسان احتجاز رئيس شركة كورية جنوبية يشتبه في قيامها باستيراد فحم كوري شمالي، باعتبار أنه من الصين وفيتنام في عام 2017 و2018. وقد تم التحقيق مع اثنين من الموظفين الآخرين دون اعتقال فعلي أمس الخميس.وتم توجيه تهمة استيراد خمسة آلاف طن من الفحم الكوري الشمالي، بقيمة 700 مليون وون، في مايو 2017، مع الإبلاغ عنه إلى دائرة الجمارك بوصفه فحمًا من الصين.كما قامت الشركة بعملية مشابهة في يونيو الماضي، حيث استوردت فحمًا كوريًّا شماليًّا وزعمت أنه من فيتنام.وقالت سلطات الجمارك إن الشركة كانت تهدف إلى تحقيق هوامش ربح كبيرة بعد انخفاض سعر الفحم الكوري الشمالي بشدة بسبب عقوبات الأمم المتحدة، حيث قرر مجلس الأمن حظر تصدير الفحم والمعادن الأخرى في أغسطس عام 2017.