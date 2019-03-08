سيول وواشنطن تناقشان استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

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قال "كيم ديوك هوان" نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس إن الممثل الكوري الخاص للشؤون الشمالية "لي دو هون" اجتمع مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون" في الولايات المتحدة، لمناقشة إجراءات استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية على وجه السرعة.وأوضح المتحدث أن بيونغ يانغ وواشنطن أعربتا عن رغبتهما في إجراء مفاوضات متابعة، منذ انتهاء القمة الثانية بين البلدين في أواخر الشهر الماضي دون اتفاق.وقال إن "لي" و"بيغون" عقدا مناقشات معمقة بشأن الخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها تجاه نزع السلاح النووي للشمال وإقامة نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.كما قال مسؤول في الوزارة إن الجانبين اتفقا على استئناف الحوار في أقرب وقت ممكن.وأضاف المسؤول أن الجانبين يناقشان أيضًا ترتيب اجتماع لوزراء الخارجية في وقت مبكر، حيث يمكن عقده خلال هذا الشهر.وكانت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" قد اتفقت مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على عقد اجتماع لمناقشة القضايا ذات الصلة، خلال محادثة هاتفية أجريت عقب انهيار قمة هانوي.