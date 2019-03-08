زيادة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج للعام الرابع على التوالي

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شهدت الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج زيادة للعام الرابع على التوالي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والمالية، بلغ حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج في العام الماضي 49.78 مليار دولار، بزيادة 11.6% مقارنة بالعام الأسبق، بعد أن شهدت زيادة بنسبة 6.3% في عام 2015، و30.4% في عام 2016، و12.6% في عام 2017.وتم استثمار 32.9% من إجمالي الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج في الصناعات الإنتاجية، و32.6% منها في الصناعات المصرفية والتأمينية، و10.2% في العقارات.وأشار التقرير إلى أن 34.1% من الاستثمارات الكورية المباشرة قد تركزت في آسيا، و23.5% منها في أوربا، و22.8% منها في أمريكا الشمالية.وقال التقرير إن حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج قد بلغ 13.23 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 30.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولكن أيضا بانخفاض 2.4% مقارنة بالربع الأسبق.