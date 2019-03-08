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تم الاتفاق على قبول محدود لخدمة تقاسم صناعة سيارات الأجرة.وقالت النائبة البرلمانية "تشون هيون هي" رئيسة فريق العمل الخاص بتقاسم سيارات الأجرة إنه قد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الخميس لمنظمة الحل الوسط الاجتماعي بعد أن وافقت شركات سيارات الأجرة، التي ظلت ترفض بقوة إدخال خدمة مرافقي كاكاو، وهي خدمة مشاركة سيارات الركوب الخاصة تقدمها شركة تكنولوجيا المعلومات الكورية "كاكاو موبيليتي" التابعة لشركة كاكاو، على تطبيق ذلك التقاسم بشكل محدود.وبموجب هذا الاتفاق، سيتم السماح للسيارات الخاصة بنقل الركاب ضمن خدمة مرافقي كاكاو لمدة 4 ساعات يوميا من الساعة السابعة وحتى التاسعة صباحا، ومن الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء، في أيام العمل الأسبوعي فقط، أي باستثناء يومي السبت والأحد وأيام العطلات الرسمية.كما سيتم تطبيق نظام الراتب الشهري لسائقي سيارات الأجرة من أجل تحسين معيشتهم، وتقليل عدد سيارات الأجرة بشكل تدريجي.وقررت منظمة الحل الوسط الاجتماعي أن تعمل بشكل استباقي على تنفيذ الإصلاح التنظيمي لصناعة سيارات الأجرة.كما قررت المنظمة إنشاء هيئة استشارية عملية لتنفيذ بنود الاتفاق بشكل ملموس.