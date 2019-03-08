مباحثات بين كوريا وفرنسا لتكثيف الرحلات الجوية بين إنتشون وباريس

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بدأت كوريا الجنوبية وفرنسا أمس الخميس في إجراء مباحثات بهدف تكثيف الرحلات على الخط الجوي الذي يربط بين إنتشون وباريس، وسيستمر انعقادها حتى اليوم الجمعة.وقد تمت زيادة عدد الرحلات الجوية على هذا الخط ليكون 10 رحلات أسبوعيا في صيف العام الماضي، حيث يصل متوسط عدد الرحلات العادية إلى 7 رحلات للخطوط الجوية الكورية، "كوريان إير"، و5 رحلات لشركة "آسيانا" الكورية، و7 رحلات للخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس".وبلغ متوسط معدل إشغال الطائرات للخط الجوي بين إنتشون وباريس 90% خلال الفترة من شهر مايو وحتى أكتوبر من العام الماضي، حيث يشهد معدل الإشغال لهذا الخط زيادة مستمرة.وقد ناقش البلدان القضايا المتعلقة بتكثيف عدد الرحلات الجوية على خط إنتشون - باريس منذ شهر يونيو من عام 2016، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بسبب معارض فرنسا.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد عرض هذا الاقتراح على الجانب الفرنسي خلال زيارته لفرنسا في شهر أكتوبر من العام الماضي.