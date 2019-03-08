الأحزاب تصادق على مشروعات القوانين الخاصة بمواجهة الغبار الناعم

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اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية الكورية على المصادقة على مشروعات القوانين السبعة الخاصة بمواجهة الغبار الناعم يوم الثالث عشر من مارس الجاري.جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الخميس بين رؤساء اللجان السياسية عن الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة وحزب الإصلاح المستقبلي، وسيتم بموجبه المصادقة على مشروع القانون المعدل الخاص بإدارة الكوارث والأمن والذي ينص على أن الغبار الناعم يعتبر كارثة طبيعية، وغيرها من مشروعات القوانين ذات الصلة بمحاربة الغبار الناعم، ومنها القانون المعدل الخاص بالصحة المدرسية الذي يقضى بإلزام قياس كثافة الغبار الناعم داخل المدارس وتزويدها بأجهزة لتنقية الهواء، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى حماية حق طلاب المدارس في الصحة.