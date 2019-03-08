الرئيس مون يدعو الشعب إلى تشجيع فريق كوريا في أولمبياد أبوظبي الخاص

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دعا الرئيس "مون جيه إين" الشعب الكوري إلى تشجيع الفريق الكوري الذي يشارك في الدورة الأولمبية الخاصة العالمية للمعاقين التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.وفي تغريدة نشرها على موقع تويتر، أكد الرئيس "مون" أن اللاعبين الكوريين المشاركين في الأولمبياد قد بذلوا أقصى جهدهم في أثناء تلقيهم التدريبات الرياضية بالتعاون مع آبائهم ومدربيهم، معربا عن تقديره لكل من ساعدهم.وكان الفريق الكوري الذي يتكون من 159 من اللاعبين والمسؤولين، قد غادر العاصمة سيول اليوم الجمعة متوجها إلى أبوظبي للمشاركة في الأولمبياد الخاص الذي سيفتتح يوم الاثنين القادم.