الرئيس الكوري مون جيه إين يجري تعديلا وزاريا حزئيا

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة تعديلا وزاريا شمل سبعة وزراء، حيث قرر الرئيس ترشيح النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم "جين يونغ" لمنصب وزير الإدارة العامة والأمن، والنائبة البرلمانية عن الحزب الحاكم أيضا "بارك يونغ صون" كوزيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة، و"باك يانغ أو" الأستاذ في كلية الدراسة العليا الفنية التابعة لجامعة "جونغ آنغ" وزيرا للثقافة والرياضة، ورئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني "كيم يون تشول" وزيرا للتوحيد الوطني، ونائب حاكم مقاطعة شمال جولا "تشيه جونغ هو" وزيرا للأراضي والبنية التحتية والنقل، و"تشو دونغ هو" الأستاذ في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا وزيرا للعلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، و"مون سونغ هيوك" الأستاذ في الجامعة البحرية العالمية وزيرا الشئون البحرية والمصايد.تعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس "مون" بإجراء تعديل وزاري منذ أن أجرى تعديلا وزاريا شمل خمسة وزراء في شهر أكتوبر من العام الماضي.