تحقيقات مع رئيس شركة كورية هرب دون دفع رواتب موظفيه الإندونيسيين

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أصدر الرئيس الكوري "مون جيه إين" أوامره لمساعده للشؤون المدنية "تشو كو" بالتعاون مع سلطات التحقيق الإندونيسية بشأن هروب رئيس شركة كورية للملابس دون أن يدفع أجور موظفيه المحليين.وقالت نائبة المتحدث باسم مكتب الرئاسة "كو مين جونغ" في موجز صحفي أمس الخميس إن الرئيس "مون" أكد على ضرورة ألا تتسبب الشركات الكورية العاملة في دول جنوب شرق آسيا في تعرض العمال المحليين لخسائر مادية وألا تضر بالثقة وعلاقات التعاون مع تلك الدول.وتنفيذا لأوامر الرئيس "مون"، ستقوم وزارة التوظيف والعمل على الفور بالتأكد من مبالغ الرواتب غير المدفوعة والخسائر المادية التي تعرض لها الموظفون الإندونيسيون العاملون في تلك الشركة الكورية.وستبدأ الشرطة الكورية تحقيقات مع رئيس الشركة الكورية فور تلقيها البيانات ذات الصلة من السفارة الكورية في جاكرتا، وستتعاون وزارة العدل مع السلطات الإندونيسية استنادا إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.الجدير بالذكر أن رئيس شركة "إس كيه بي" الكورية للملابس العاملة في إندونيسيا قد اختفى في شهر أكتوبر من العام الماضي، دون أن يدفع لموظفيه الإندونيسيين رواتبهم التي تصل إلى 90 مليار روبية إندونيسية، أي ما يعادل 6 ملايين و357 ألف دولار.