مراجعة اللوائح غير العادلة لاختبارات اللغة الإنغليزية

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أصدرت اللجنة الخاصة بمكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية تعليمات للمنظمات التي تجري اختبارات إتقان اللغة الإنغليزية تتضمن مراجعة للوائح غير العادلة.وقالت لجنة التجارة العادلة أمس الأحد إنها أصدرت توجيهاتها لأربعٍ من المنظمات التي تدير تلك الاختبارات، وهي اختبار اللغة الإنغليزية كلغة أجنبية "تويفل")، واختبار اللغة الإنغليزية للتواصل الدولي "تويك"، واختبار إجادة اللغة الإنغليزية "تيبس".وبموجب المراجعات، سيتمكن الطلاب الأصغر من 15 عامًا من إجراء اختبار "تويفل" في كوريا الجنوبية دون حضور آبائهم أو أولياء أمورهم.وكانت هيئة الاختبارات التعليمية الأمريكية، وهي المنظمة التي تشرف على اختبارات "تويفل"، قد قررت إلغاء اختبار عشرات من الأطفال الأصغر من 15 عاما، ورفضت إعادة رسوم الاختبار، ما لم يكن أحد الوالدين أو ولي أمر الطفل حاضرًا في أثناء إجراء الاختبار.كما تم تعديل لوائح إعادة الاختبار لكل من "تيبس" و"جي-تيلب"، بحيث يُسمح للطالب الذي يشتبه في قيامه بالغش بإجراء الاختبار مرة أخرى ولكن بعد 6 أسابيع، وليس بعد أسبوعين فقط.