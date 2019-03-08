الرئيس الكوري يبدأ جولة تشمل بروناي وماليزيا وكمبوديا

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بدأ الرئيس "مون جيه إين" أول رحلة خارجية له هذا العام.وغادر "مون" قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي" بعد ظهر أمس الأحد، ليبدأ جولته في منطقة جنوب شرق آسيا، والتي تشمل ثلاث دول، هي: بروناي وماليزيا وكمبوديا.وبعد وصوله إلى بروناي، من المقرر أن يعقد "مون" محادثات قمة مع السلطان "حسن البُلقيه" اليوم الاثنين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وعقد قمة خاصة بين كوريا الجنوبية والدول العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".وكانت سيول قد اقترحت سابقًا استضافة تلك القمة الخاصة، التي يُتوقَّع أن تُعقَد خلال هذا العام.ومن الثلاثاء إلى الخميس، سيزور الرئيس الكوري ماليزيا لعقد محادثات قمة مع السلطان عبد الله، سلطان ولاية باهانغ، ورئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد"، لبحث سبل تحسين التعاون قبل الذكرى الستين على تأسيس العلاقات بين البلدين، والتي ستحل في العام القادم.كما سيشارك "مون" في المنتدى التجاري الكوري-الماليزي يوم الخميس القادم، قبل مغادرته إلى العاصمة الكمبودية، للاجتماع مع الجالية الكورية الجنوبية.وسيحضر "مون" حفل استقبال يستضيفه ملك كمبوديا "نورودوم سيهاموني"، وسيعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء "هون سين"، لمناقشة توسيع التعاون في مجالات الزراعة والبنية التحتية والتمويل.وقال المكتب الرئاسي إن هذه الجولة ستعزز العلاقات الودية والتعاونية بين كوريا الجنوبية والدول الثلاث، وهي من الدول الشريكة المهمة في السياسة الجنوبية الجديدة لسيول.