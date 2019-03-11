إصابة 7 كوريين جنوبيين في حادث سيارة في فيتنام

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أرسلت وزارة الخارجية الكورية قنصلها في فيتنام لدعم مواطنين كوريين جنوبيين أصيبوا هناك في حادث سيارة.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول أن حافلة سياحية تكانت قل ركابًا من كوريا الجنوبية قد انقلبت في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر أول من أمس السبت في مدينة "فان ثيت" الفيتنامية، مما أسفر عن مصرع سائقها الفيتنامي وإصابة سبعة ركاب كوريين جنوبيين.وقالت الوزارة إنها أرسلت عددًا من المسؤولين فور علمها بالحادث للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم والتواصل مع الطاقم الطبي هناك.وتعتزم الوزارة تقديم المساعدة القنصلية اللازمة للمصابين حتى عودتهم إلى الوطن.وقد نُقِل المصابون إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج الطبي.