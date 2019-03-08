بولتون يؤكد أن الولايات المتحدة تراقب أنشطة كوريا الشمالية مراقبة تامة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إن بلاده تراقب أنشطة كوريا الشمالية "دون أن يطرف لها عين"، وسط تكهنات بأن نظام "كيم جونغ أون" قد يستعد لإجراء اختبار صاروخي آخر.وخلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" أمس الأحد، سُئِل "بولتون" حول تقارير وسائل الإعلام الأخيرة التي تقول إن كوريا الشمالية تعيد بناء موقع إطلاق الصواريخ في "دونغ تشانغ ري"، حيث قال إن هذا الموقع دائمًا يُظهر بعض النشاط، ولذلك فلن يدخل في تكهنات حول ما تظهره صور الأقمار الصناعية.وأضاف "بولتون" أن الولايات المتحدة ترصد ما تفعله كوريا الشمالية تمامًا وليس لديها لبس حول قدرات بيونغ يانغ.وفي مقابلة أخرى مع شبكة "فوكس نيوز"، أكد "بولتون" أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مستعد لعقد قمة ثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".