الرئيس مون يعقد قمة مع سلطان بروناي

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" مباحثات قمة ثنائية مع السلطان "حسن البُلقيه"، سلطان بروناي، اليوم الاثنين، لمناقشة سبل تحسين العلاقات بين البلدين.وقد وصل "مون" إلى بروناي أمس الأحد، في أول محطة من جولته التي تشمل ثلاث دول، والتي تشمل كلا من ماليزيا وكمبوديا أيضًا.ووفقًا للمكتب الرئاسي في سيول، فسوف يحضر "مون" مراسم الترحيب التي يقيمها سلطان بروناي، ثم يعقد قمة ثنائية معه.وبعد ظهر اليوم، من المقرر أن يزور "مون" متحف "رويال ريغاليا"، وموقع بناء جسر "تيمبو رونغ"، وهو الجسر الذي تبنيه شركة كورية جنوبية ويبلغ طوله 30 كيلومترًا.ثم يختتم الرئيس زيارته إلى بروناي بحفل عشاء مع السلطان.ويعد "مون" أول رئيس كوري جنوبي يزور بروناي منذ عام 2013، عندما زارتها الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".وسوف يتوجه "مون" إلى ماليزيا غدًا الثلاثاء.