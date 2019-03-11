بولتون يعقد مناقشات مع نظيره الكوري الجنوبي

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إنه سيناقش القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية مع نظيره الكوري الجنوبي اليوم الاثنين.جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أذيعت أمس الأحد، حيث قال أيضًا إنهما سيبحثان قضية الأنشطة المرصودة في موقع الصواريخ الكوري الشمالي في "دونغ تشانغ ري" خلال المحادثات.ومن المنتظر أن تجري هذه المحادثات عبر الهاتف مساء اليوم بين "بولتون" وتظيره الكوري الجنوبي، رئيس مكتب الأمن القومي "جونغ أوي يونغ".وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن وبيونغ يانغ قد أجريتا أي محادثات بعد قمة "هانوي"، قال "بولتون" إنه ليس لديه علم بذلك، وأضاف أنه من المُحتمَل أن تكون كوريا الجنوبية قد أجرت محادثات مع كوريا الشمالية.