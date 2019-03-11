الرئيس الأسبق تشون دو هوان يحضر جلسة محاكمة في كوانغ جو

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من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "تشون دو هوان" جلسة محاكمة في مقاطعة "كوانغ جو"، في دعوى قذف أقيمت ضده.وقد غادر "تشون" بيته الواقع في منطقة "يونغ هوي دونغ" في غرب سيول في حوالي الساعة 8:30 صباح اليوم، ليقطع مسافة 315 كيلومترا بالسيارة إلى مقر المحكمة، حيث تبدأ الجلسة في الساعة 2:30 من بعد الظهر.وكان "تشون" الذي ترأس البلاد في الفترة من 1980 وحتى 1988 بعد انقلاب عسكري، قد أدين في عام 2018 لذكره في مذكراته كذبًا أن الكاهن الكاثوليكي الراحل "تشو بي أوه" قد كذب بشأن ما شاهده في عام 1980 خلال الحملة العسكرية ضد حركة "كوانغ جو" المؤيدة للديمقراطية. ووصف الرئيسُ الأسبقُ في مذكراته الكاهن "تشو" بأنه "شيطان يرتدي قناعًا"، وبأنه "كذاب".وسيكون هذا أول ظهور للرئيس الأسبق "تشون" داخل المحاكم منذ 23 عامًا بعد محاكمته بتهمة التحريض على العصيان والتمرد وتلقي رشاوى خلال فترة رئاسته.