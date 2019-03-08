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الكوريتان

كيم جونغ أون يدلى بصوته في الانتخابات كأول نشاط علني منذ قمة هانوي

Write: 2019-03-11 13:38:18Update: 2019-03-11 13:54:54

كيم جونغ أون يدلى بصوته في الانتخابات كأول نشاط علني منذ قمة هانوي

Photo : YONHAP News

أدلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بصوته في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد في مركز الاقتراع بجامعة "كيم تشيك" للتكنولجيا في بيونغ يانغ، كأول نشاط علني له منذ عودته من فيتنام وعقد القمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم " صوت لصالح "هونغ سوهون" رئيس الجامعة الذي رشح نفسه في الانتخابات البرلمانية.
وبعد الإدلاء بصوته، دعا "كيم" رئيس الجامعة "هونغ" إلى القيام بدور فعال لتعزيز التعليم التكنولوجي وإحياء الاقتصاد.
وكان "كيم" قد أدلى بصوته في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2014 في مركز الااقتراع بجامعة "كيم إيل سونغ"، حيث أكد وقتها على أهمية تعزيز الثورة المسلحة النووية، وهو ما يشير إلى أن سياسات كوريا الشمالية صارت تتركز حاليا على التنمية الاقتصادية.
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