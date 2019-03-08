الرئيس مون يتفق مع سلطان بروناي على زيادة التعاون الثثائي بين البلدين

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين محادثات قمة مع سلطان بروناي "حسن البُلقية" في القصر الملكي في بروناي، حيث بحث معه سبل تنمية العلاقات بين كوريا وكل من بروناي ودول منظمة "آسيان".وأكد الرئيس "مون" أن بروناي تعد شريكا مهما للسياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية لتعزيز العلاقات مع الدول الجنوبية.كما أشاد بالتقدم الذي تم إحزاره في العلاقات الثنائية خلال الـ35 عاما الماضية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وتبادل الزيارات بين المسؤولين وغيرها من المجالات المختلفة.كما أشاد الجانبان بمساهمة شركة "ديه ريم" الكورية في التنمية الاقتصادية في سلطنة بروناي من خلال قيامها ببناء جسريْ "ليباس" و"بيمبولونغ" الكبيرين هناك، واتفقا على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثناي في مجال البنى التحتية.واتفق الجانبان أيضا على زيادة التعاون الثنائي الشامل في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المسال في بروناي في جميع مراحلها، من التنقيب والنقل وحتى البيع.وكانت شركة "بوسكو ديه وو" الكورية وشركة بروناي الوطنية للبترول قد وقعتا في شهر نوفمبر من العام الماضي مذكرة تفاهم خاصة بالتنقيب المشتركة عن الغاز البيعي المسال.