سيول تسعى لتعزيز التبادلات الثقافية والأكاديمية والرياضية مع بيونغ يانغ

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لمشاركة الكوريتين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو عام 2020 ضمن فريق موحد، والاستضافة المشتركة بين الكوريتين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التبادل بين سيول وبيونغ يانغ.جاء ذلك في خطة كشفت عنها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، حيث قالت إنها ستسعى لإحياء التعاون والتبادلات بين الكوريتين في المجالات الثقافية والرياضية والسياحية تحت شعار "الثقافة تنمي السلام".وبموجب هذه الخطة، سيتم تشكيل فرق موحدة بين الكوريتين لكرة السلة للنساء، والهوكي للنساء، والتجديف والجودو، بحيث تشارك هذه الفرق في تصفيات أولمبياد طوكيو التي ستقام اعتبارا من هذا العام.وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع اتحاد الرياضة الكوري وبلدية العاصمة سيول استعدادا لاستضافة أولمبياد عام 2032 بشكل مشترك بين الكوريتين.كما ستوجه الوزارة دعوة لكوريا الشمالية للمشاركة في بطولة السباحة الدولية التي ستقام في مدينة "كوانغ جو" الكورية الجنوبية في شهر يوليو القادم.وفي المجال الأكاديمي، ستقوم الوزارة بتأليف قاموس للغة الكورية بالتعاون مع كوريا الشمالية، وإجراء حفريات مشتركة لموقع "مان وول ديه" في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى العثور على الفنون التقليدية والحفاظ عليها.