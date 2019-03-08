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أظهر تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري اليوم الاثنين استمرار التراجع الاقتصادي الكوري نتيجة لركود الاستثمارات والصادرات.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية قد شهد انخفاضا بنسبة 16.6%، وفي الإنشاءات بنسبة 11.8%، وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية المسبقة ذات الصلة تفيذ بأن حالة التراجع في الاستثمارات ستستمر خلال فترة من الزمن.كما أشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية من المنتجات الرئيسية، بما فيها أشباه الموصلات والمنتجات البترولية، قد انخفض بنسبة11.1% في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر الأسبق.