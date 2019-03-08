كوريا تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

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أعربت وزارة الخارجية الكورية عن عزائها في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول في بيان أصدره اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية تتقدم بتعازيها حكومة وشعبا في الضحايا من الإثيوبيين والأجانب من ذوي الجنسيات المختلفة.وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية قد أكدت أمس الأحد تحطم طائرة تابعة لها من طراز "بوينغ 737" في منطقة تبعد 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا، في أثناء رحلتها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث أسفرت الحادثة عن مقتل جميع من كان على متن الطائرة، وهم 149 راكبا و8 من أفراد طاقمها.