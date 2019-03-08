الرئيس الأسبق تشون دو هوان يصل إلى كوانغ جو للمثول أمام محكمة

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وصل الرئيس الكوري الأسبق "تشون دو هوان" اليوم الاثنين إلى مدينة "كوانغ جو" الواقعة في جنوب غرب البلاد للمثول أمام المحكمة هناك.ونفى الرئيس الأسبق "تشون" كل الادعاءات الموجهة اليه، بما في ذلك اتهامه بأن مذكراته تسيء للكاهن الكاثوليكي الراحل "تشو بي أو" الذي قال إنه شاهد جنودا يطلقون النار على مواطنين من طائرات هليكوبتر خلال حملة القمع ضد انتفاضة "كوانغ جو" للديمقراطية التي اندلعت في عام 1980،وقد وصف "تشون" في مذكراته التي أصدرها في شهر أبريل من عام 2017 الكاهن "جو" بأنه "كذاب"، نافيا هذه الادعاءات.وشدد "تشون" على أنه قد ألف مذكراته بناء على السجلات الوطنية وتحقيقات النيابة العامة، وشدد على أنه لم يتم التأكد من إطلاق النار على مواطنين من طائرات هيلكوبتر بعد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها "تشون" جلسة محاكمة بعد أن رفض المثول أمام المحكمة عدة مرات.وقد تم نشر أفراد الشرطة داخل وخارج المحكمة استعدادا لحالات الطوارئ المحتملة، كما تم حظر التقاط صور داخل المحكمة.وكانت اللجنة الخاصة بالكشف عن حقائق حملة القمع ضد انتفاضة "كوانغ جو" قد أكدت في شهر فبراير الماضي إطلاق الجنود النار على المواطنين من طائرات هليكوبتر.