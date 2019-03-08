سيول تراقب عن كثب التحركات الأخيرة في كوريا كوريا الشمالية

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها تتابع وتراقب عن كثب الأنشطة الأخيرة المتعلقة بالصواريخ في كوريا الشمالية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم هيئة الأركان "كيم جون راك" في مؤتمر صحفي دوري أمس الاثنين ردًّا على تساؤلات حول التقارير الإعلامية الأخيرة التي تفيد بأن كوريا كوريا الشمالية أعادت بناء موقع الإطلاق الصاروخي في "دونغ تشانغ ري".وقال "كيم" إن الجيش يقوم بتحليل الأمور ذات الصلة، وأنه يضع في اعتباره العديد من الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية قيام كوريا الشمالية بإجراء اختبار صاروخي، لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "تشيه هيون سو" قد رفضت التعليق على ما إذا كانت كوريا الشمالية على وشك القيام بعمل استفزازي اعتراضا على المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.