اجتماع حزبي حول إصلاح نظام الانتخابات

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اتفق الحزب الحاكم وثلاثة من أحزاب المعارضة على عقد اجتماع مشترك في المستقبل القريب، بحضور رؤسائها وزعماء تكتلاتها البرلمانية، لمناقشة مشروعات قوانين المسار السريع، بما في ذلك مشروع قانون متعلق بإصلاح نظام الانتخابات.وكان زعماء التكتلات البرلمانية قد قرروا عقد الاجتماع المشترك أمس الاثنين، لكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن نطاق التشريع السريع.واقترح الحزب الديمقراطي الحاكم تسعة مشروعات قوانين أخرى، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتحقيقات في قضايا الفساد التي يتورط فيها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ومراجعة قوانين التجارة العادلة، ليتم إدراجها في تشريعات المسار السريع، بالإضافة إلى قانون إصلاح نظام الانتخابات.لكن أحزاب المعارضة الصغيرة، وهي حزب افصلاح المستقبلي وحزب الديمقراطية والسلام وحزب العدالة، أصرت على تقليل عدد مشروعات القوانين من أجل كفاءة التعامل معها، كما قالت إن إصلاح نظام الانتخابات يجب أن يتم بطريقة تربط بين مقاعد البرلمان والنسبة المئوية للدعم الانتخابي لكل حزب.وتسعى الأحزاب الأربعة لتنفيذ تشريعات المسار السريع بشأن إصلاح نظام الانتخابات من أجل تفادي معارضة حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، الذي يرى أن هذا الإصلاح سيؤدي إلى خسارته لمقاعد في البرلمان.