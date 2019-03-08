تقرير دولي يؤكد تهرب كوريا الشمالية من العقوبات

Photo : KBS News

أكد تقرير دولي أن كوريا الشمالية تتهرب بنجاح من عقوبات مجلس الأمن الدولي، حيث زادت وارداتها من المنتجات البترولية وصادراتها من الفحم ومبيعات الأسلحة، كما تقوم بتنفيذ هجمات إلكترونية على البنوك الأجنبية.ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالة أمس الاثنين نقلت فيها عن تقرير لجنة مكونة من خبراء دوليين تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي، ومن المتوقع أن يصدر هذا الأسبوع.وقال التقرير إن كوريا الشمالية صنعت ثغرة كبيرة في شبكة العقوبات الدولية المفروضة عليها بهدف دفعها إلى التخلي عن الأسلحة النووية والصواريخ طويلة المدى، وذلك من خلال زيادة وارداتها من المنتجات البترولية عن طريق النقل غير المشروع من سفينة إلى سفينة، وزيادة صادراتها من الفحم.ووفقًا لتقرير اللجنة، انتهكت كوريا الشمالية أيضًا العقوبات عن طريق بيع الأسلحة الصغيرة وغيرها من المعدات العسكرية لقوات الحوثيين في اليمن التي تدعمها إيران، والمقاتلين في ليبيا والسودان.كما قال التقرير إن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية "ما زالت كما هي"، وأن النظام الحاكم في بيونغ يانغ حاول شراء معدات لتخصيب اليورانيوم.