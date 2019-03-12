الرئيس مون جيه إين يزور ماليزيا اليوم

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يبدأ الرئيس "مون جيه إين" زيارة إلى ماليزيا اليوم الثلاثاء، وهي المحطة الثانية في جولته في جنوب شرق آسيا، التي تشمل ثلاث دول.ومن المقرر أن يصل الرئيس إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد زيارته التي استغرقت 3 أيام إلى بروناي.وسيشارك "مون" في معرض للثقافة للشعبية الكورية والأطعمة الحلال تنظمه الشركات الكورية هناك، كما سيعقد اجتماعًا مع الجالية الكورية في ماليزيا.وسوف يحضر الرئيس الكوري مأدبة عشاء رسمية يستضيفها السلطان عبد الله، سلطان "باهانغ"، ويعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد"، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم وبيان صحفي مشترك مع القمة.ثم يحضر "مون" منتدى للشركات والأعمال الماليزية والكورية، قبل أن يتوجه إلى كمبوديا في المحطة الأخيرة من جولته.