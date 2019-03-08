الجيش الكوري يرصد أنشطة في مرافق نووية إضافية في كوريا الشمالية

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أفادت مصادر متعددة بأن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية رصدت علامات على وجود نشاط في موقع "يونغ بيون" النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، فضلًا عن المنشآت النووية الأخرى.وقالت المصادر أمس الاثنين إن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية لاحظت علامات تشير إلى استعادة جزء من منصة الإطلاق في موقع إطلاق الصواريخ في "دونغ تشانغ ري".كما تم رصد علامات تفيد بأن عمليات تخصيب اليورانيوم ما زالت مستمرة في موقع "يونغ بيون" وغيره من المنشآت النووية.وقالت المصادر إن تلك المنشآت الأخرى لا تقتصر على موقع محدد، وإنما تشير إلى القوة الشاملة للأسلحة النووية في كوريا الشمالية، مما يدل على استئناف الأنشطة النووية في مواقع متعددة في جميع أنحاء الدولة الشيوعية.