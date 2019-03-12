القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تقدم خطة لإدارة موقع ثاد الصاروخي

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قدَّمت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية خطة مفصلة إلى حكومة سيول مؤخرًا لإدارة القاعدة العسكرية التي تضم نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد"، مما يمهد الطريق لإجراء التقييم البيئي للموقع الذي طال انتظاره.وقالت وزارة الدفاع في سيول أمس الاثنين إن المناقشات على مستوى العمل جارية بين البلدين الحليفين فيما يتعلق بتفاصيل الخطة المقدمة، بعد أن تقدمت القيادة الأمريكية بالخطة في منتصف شهر فبراير الماضي.وكانت الحكومة الكورية قد أجرت تقييمًا مصغرًا للأثر البيئي للموقع، عندما تم نشر قاذفتين من البطاريات المضادة للصواريخ على ارتفاع عال في منطقة "صونغ جو" بمقاطعة "كيونغ سانغ" في شهر مارس 2017.وبعد 4 أشهر، قررت وزارة الدفاع الكورية إجراء تقييم شامل لتأثير نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" على البيئة، بتوجيه من إدارة الرئيس "مون جيه إين".لكن المراجعة البيئية الشاملة اللازمة للتشغيل الكامل للنظام الصاروخي تأجلت، ومن ثم حيث أرجأت قيادة القوات الأمريكية تقديم خطتها لإدارة الموقع.