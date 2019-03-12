سيول تستعد لاستئناف تشغيل مجمع كيسونغ وجولات كوم كانغ

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قالت وزارة التوحيد إنها ستستعد، في إطار عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية، لاستئناف تشغيل مجمع "كيسونغ" الصناعي والجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ"، خلال هذا العام.وتعهدت الوزارة بزيادة الجهود الرامية إلى ترميم مركز لم شمل الأسر المشتتة في جبل "كوم كانغ"، وزيادة مدى تنوع لقاءات لم الشمل.وكشف نائب وزير التوحيد "تشون هيه سونغ" عن هذه الخطط اليوم الثلاثاء، في إحاطة للمواطنين حول مهام الوزارة لهذا العام.وقال "تشون" إن الحكومة تهدف إلى التوصل إلى إطار قوي للسلام والتعايش والازدهار المشترك، من خلال دفع العلاقات المستدامة بين الكوريتين.ولتحقيق هذه الغاية، تخطط الوزارة للتواصل عن كثب مع كوريا الشمالية من خلال جميع قنوات الاتصال الخاصة، وتحفيز الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من خلال الحوار بين الكوريتين.وتعتزم وزارة التوحيد وضع اللمسات الأخيرة على مهامها لهذا العام، بعد جمع آراء المواطنين.