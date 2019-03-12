كوريا الشمالية تؤكد عزمها على تحقيق نزع السلاح النووي الكامل

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نشرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تقارير تعيد التأكيد على موقفها من تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.وقال موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي اليوم الثلاثاء إن بيونغ يانغ ما زالت متمسكة بموقفها الثابت من حيث الرغبة في إقامة علاقات جديدة مع واشنطن، تتماشى مع نداء القرن الجديد، وتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل وبناء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تبرز فيها كوريا الشمالية احتمال نزع السلاح النووي بالكامل، بعد فشل القمة الثانية مع الولايات المتحدة في هانوي.وفيما يتعلق بقمة هانوي، قال التقرير إن "بيونغ يانغ" وواشنطن اتفقتا على مواصلة الحوار المثمر، لمعالجة القضايا التي نوقشت سابقًا خلال القمة.كما نشرت القناة الكورية الشمالية "كوريا الشمالية اليوم" محتوى مشابهًا كتبه مسؤول في وزارة الخارجية.