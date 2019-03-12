حزب كوريا الحرة المعارض يقترح إرسال مبعوث إلى كوريا الشمالية

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اقترح حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية للتأكد من صدق نوايا "بيونغ يانغ" بشأن نزع السلاح النووي.وخلال خطابها أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، أوضحت "نا كيونغ وون" زعيمة التكتل البرلماني للحزب أن مثل هذا المبعوث سيبلغ الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بأن الحزب المحافظ مستعد لدعم بلاده، إذا كان مستعدًا للمضي قدمًا في عملية نزع السلاح النووي.وجاءت تصريحات "نا" وسط تكهنات متزايدة بأن كوريا الشمالية ربما تستعد لإطلاق صاروخ بعيد المدى، أو صاروخ يحمل قمرًا صناعيًّا، بعد انهيار القمة مع الولايات المتحدة.كما وصفت "نا" سياسات "مون" الاقتصادية بأنها "غير دستورية"، وأن سياسة التدخل وإعادة التوزيع التي تنتهجها الحكومة تتعارض مع نظام السوق، وقد أدت إلى خسائر في التوظيف والتوزيع ودخل الأسر.واقترحت زعيمة الحزب المعارض أن تقود كوريا الجنوبية الجهود لتوقيع معاهدة بشأن اتخاذ إجراء مشترك لمكافحة مشكلة تلوث الهواء المتفاقمة، مع دول في شمال شرق آسيا، والدول الأعضاء في رابطة الآسيان.يذكر أن خطاب "نا" تمت مقاطعته لفترة وجيزة، عندما شبهت الرئيس "مون" بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وقد احتج نواب الحزب الحاكم على هذا التشبيه وغادر بعضهم الجلسة.