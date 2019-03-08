نفقات التعليم الخاص في كوريا تسجل أعلى مستوياتها العام الماضي

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طبقا لنتائج مسح أجرته وزارة التعليم وهيئة الإحصاءات، بلغ إجمالي نفقات التعليم الخاص في العام الماضي 19.5 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 17 مليار دولار، بزيادة 4.4% مقارنة بالعام الأسبق.وأشارت نتائج المسح إلى أن متوسط النفقات الشهرية للتعليم الخاص للشخص الواحد بلغ 291 ألف وون في العام الماضي، بزيادة 7% مقارنة بالعام الأسبق، وأن متوسط النفقات الشهرية للتعليم الخاص لطلبة المدارس الثانوية بلغ 321 ألف وون، بزيادة 12.8% مقارنة بالعام الأسبق.وأرجعت وزارة التعليم السبب في زيادة نفقات التعليم الخاص لطلبة المدارس الثانوية إلى تعقيد وتنويع امتحانات القبول بالجامعة.كما أشارت إلى أن نصيب الطلبة الخاضعين للتعليم الخاص يبلغ 72.8% من إجمالي عدد الطلبة في البلاد، وبلغ متوسط ساعات التعليم الخاص 6.2 ساعة أسبوعيا.وقالت وزارة التعليم إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيض نفقات التعليم الخاص.