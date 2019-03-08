نفقات التعليم الخاص في كوريا تسجل أعلى مستوياتها العام الماضي

طبقا لنتائج مسح أجرته وزارة التعليم وهيئة الإحصاءات، بلغ إجمالي نفقات التعليم الخاص في العام الماضي 19.5 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 17 مليار دولار، بزيادة 4.4% مقارنة بالعام الأسبق.
وأشارت نتائج المسح إلى أن متوسط النفقات الشهرية للتعليم الخاص للشخص الواحد بلغ 291 ألف وون في العام الماضي، بزيادة 7% مقارنة بالعام الأسبق، وأن متوسط النفقات الشهرية للتعليم الخاص لطلبة المدارس الثانوية بلغ 321 ألف وون، بزيادة 12.8% مقارنة بالعام الأسبق.
وأرجعت وزارة التعليم السبب في زيادة نفقات التعليم الخاص لطلبة المدارس الثانوية إلى تعقيد وتنويع امتحانات القبول بالجامعة.
كما أشارت إلى أن نصيب الطلبة الخاضعين للتعليم الخاص يبلغ 72.8% من إجمالي عدد الطلبة في البلاد، وبلغ متوسط ساعات التعليم الخاص 6.2 ساعة أسبوعيا.
وقالت وزارة التعليم إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيض نفقات التعليم الخاص.