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الاقتصادية

صندوق النقد يعرب عن قلقه من زيادة الحد الأدنى للأجور في كوريا

Write: 2019-03-12 16:23:00

صندوق النقد يعرب عن قلقه من زيادة الحد الأدنى للأجور في كوريا

Photo : YONHAP News

أعرب فريق من صندوق النقد الدولي عن مخاوفه بشأن وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية.
وقالت وزارة المالية الكورية إن وفدا برئاسة "تارهان فيزيوغلو" رئيس بعثة كوريا في صندوق النقد الدولي، قد أعرب عن مخاوفه أمس الاثنين خلال اجتماع مع وزير المالية "هونغ نام كي"، ضمن اجتماع الصندوق السنوي مع صناع السياسات في كوريا الجنوبية.
وقال "فيزيوغلو" إن وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور في كوريا أسرع من اللازم، وحث سيول على تعزيز "المرونة" و"الأمان" في سوق العمل.
كما دعا فريق صندوق النقد الدولي كوريا الجنوبية إلى تطبيق سياسات مالية ونقدية نشطة لتعزيز إمكانات النمو في البلاد.
ومن المقرر أن يقدم الفريق تقريرا في سيول بعد ظهر اليوم، بعد اختتام زيارته الرسمية السنوية إلى كوريا الجنوبية.
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