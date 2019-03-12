سيول وطوكيو ترتبان لعقد اجتماع حول تعويضات قضية العمل القسري

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قالت وسائل الإعلام اليابانية إن كوريا الجنوبية واليابان بدأتا محادثات لترتيب اجتماع لمناقشة قرار المحكمة العليا لكوريا الجنوبية الذي ألزم الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الياباني، خلال حكمها الاستعماري لكوريا.ونقلًا عن مصادر في الحكومة اليابانية، قالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الاثنين إن الاجتماع سيعقد على مستوى مدير عام من مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين، وسيكون على الأرجح في سيول يوم الخميس.وأضاف التقرير أن طوكيو ستسعى إلى تسوية القضية من خلال لجنة تحكيم تضم دولة ثالثة، إذا فشلت سيول في الاستجابة لمطالبها خلال تلك المشاورات.وترى اليابان أن جميع القضايا المتعلقة بالعمل القسري قد تم تسويتها في اتفاق عام 1965 حول تطبيع العلاقات الدبلوماسية.وقال التقرير إن اليابان ستقرر متى ستقترح إحالة الخلاف إلى لجنة التحكيم، بعد الأخذ في الاعتبار عملية مصادرة أصول الشركات.ونظرًا لأن الأمر يتطلب موافقة سيول على اللجوء إلى لجنة التحكيم، فقد ذكر التقرير أن طوكيو تدرس أيضًا اتخاذ إجراء من جانب واحد بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، ورفع الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية.