تسليم رفات جندي كوري جنوبي إلى عائلته

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أقامت هيئة "استعادة رفات الجنود القتلى في المعارك"، التابعة لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، مراسم أمس الثلاثاء بمناسبة تسليم رفات الجندي "هان بيونغ كو" الذي قتل في أثناء الحرب الأهلية الكورية، وذلك في منزل شقيقه الأصغر في سيول.وخلال المراسم، تم إطلاع عائلة الجندي على كيفية مشاركته في الحرب الكورية وكيف تم اكتشاف رفاته، كما تم تسليم ممتلكاته ولوحة عزاء من وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو".ووفقًا للوزارة، تطوَّع "هان" في الجيش وهو في سن 18، بعد 6 أشهر من غزو كوريا الشمالية للجنوب، ثم تم تعيينه في الكتيبة المضادة للدبابات التابعة للفرقة التاسعة للجيش، حيث شارك في عدة معارك ضد الجيش الصيني في الفترة بين يناير وفبراير من عام 1951، قبل أن يلقى مصرعه في أثناء أدائه للواجب الوطني.وتم العثور على رفاته في بلدة "يانغ كو" في مقاطعة "كانغ وان" في سبتمبر من عام 2016.وسوف يتم دفن الرفات في المقبرة الوطنية.