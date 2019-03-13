سيول تستعد لاحتمالات فرض جمارك على صادراتها إلى اليابان

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تراقب عن كثب التحركات اليابانية، على خلفية التقارير التي تفيد بأن طوكيو قد ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الكورية، ردًّا على قرارات المحكمة العليا الكورية بشأن العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة "كيم إين تشول" في مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء، عندما سُئِل عن هذه التقارير.وقال إن الوزارة تراجع الأمور ذات الصلة وسوف تستعد لمختلف الاحتمالات، مشيرا إلى أن كوريا تدعو طوكيو إلى التعامل بحكمة مع قرارات المحاكم الكورية ضد الشركات اليابانية المتورطة في جرائم الحرب.وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة اليابانية تدرس رفع الرسوم الجمركية على البضائع الكورية الجنوبية، أو فرض قيود على تصدير البضائع اليابانية إلى كوريا، بعد تعمق الخلاف بين البلدين بسبب أحكام المحكمة.ووفقًا لمسؤول حكومي في سيول، فإن الحكومتين تجريان محادثات لترتيب اجتماع على مستوى المديرين، لمناقشة القضايا ذات الصلة.