الرئيس يشارك في معرض لموجة الثقافة الكورية والمنتجات الحلال في ماليزيا

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حضر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، الذي يقوم بزيارة رسمية لماليزيا حاليا، معرضا مشتركا لموجة الثقافة الكورية "هاليو" والمنتجات الحلال في العاصمة الماليزية كوالالمبور.ووفقًا للمكتب الرئاسي في سيول، تم تنظيم الحدث في مركز "أوتاما" للتسوق في كوالالمبور أمس الثلاثاء، بهدفق تعزيز التبادلات بين البلدين من خلال الثقافة الكورية والمنتجات الإسلامية التقليدية.وقد شارك في المعرض ممثلات من كوريا الجنوبية وأعضاء فرق الـ"كي بوب"، للاطلاع على مئات من منتجات الهاليو والمنتجات الحلال المعروضة.وألقى "مون" خلال المعرض كلمة تهنئة، أشار فيها إلى الإمكانيات الاقتصادية لصناعة الحلال، وتحركات ماليزيا لتعزيز هذه الصناعة منذ مراحلها المبكرة.وقال إن الجمع بين موجة "هاليو" وصناعة المنتجات الحلال سيؤدي إلى خلق سوق جديدة.كما تحدث الرئيس عن إمكانات "هاليو" في تعزيز فهم الماليزيين لكوريا الجنوبية وتقريب شعبي البلدين.