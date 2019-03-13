تكلفة التعليم الخاص في كوريا تسجل مستوى قياسيًّا في عام 2018

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بلغت تكلفة التعليم الخاص لطلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.ووفقًا لبيانات وزارة التعليم، فقد بلغ نصيب الفرد من تكاليف التعليم الخاص 291 ألف وون شهريًا في المتوسط في عام 2018، بزيادة قدرها 19 ألف وون عن العام الأسبق.وقد ظل الرقم يرتفع لست سنوات متتالية، وهو أعلى مستوى منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2007.وكانت تكاليف التعليم الخاص الشهرية في المدارس الثانوية أعلى من الابتدائية والمتوسطة، حيث تجاوزت 320 ألف وون شهريًا لكل طالب.وأرجع مسؤول في وزارة التعليم ارتفاع التكلفة إلى الانخفاض العام في عدد طلاب المدارس الثانوية، وحالة عدم الاستقرار الناجمة عن التغييرات في الالتحاق بالجامعات.وقد بلغ إجمالي إنفاق كوريا الجنوبية على التعليم الخاص في العام الماضي 19.5 تريليون وون، بزيادة 800 مليار وون، أو أكثر من 4%، عن عام 2017.