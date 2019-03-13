سيول وواشنطن تعقدان محادثات مجموعة العمل حول كوريا الشمالية

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماع مجموعة العمل المشتركة بينهما حول كوريا الشمالية، غدًا الخميس في واشنطن.وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء بأن البلدين سيتبادلان المعلومات حول التطورات الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين والولايات المتحدة. كما سيجري الجانبان مناقشات معمقة حول القضايا العالقة، بما في ذلك مشروعات التعاون بين الكوريتين.وسيتبادل الجانبان أيضا التقييمات حول الأنشطة الأخيرة في موقع الاختبارات الصاروخية في "دونغ تشانغ ري" في كوريا الشمالية، والمشروعات الاقتصادية بين الكوريتين، بما في ذلك زيارة رجال أعمال كوريين جنوبيين إلى كوريا الشمالية.وسوف يغادر وفد برئاسة مدير مكتب السلام في وزارة الخارجية الكورية متوجها إلى واشنطن اليوم الأربعاء، لحضور المحادثات.