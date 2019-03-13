بومبيو يحث كوريا الشمالية على التحرك لنزع سلاحها النووي

Photo : KBS News

دعا وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" كوريا الشمالية إلى التصرف بناءً على تعهداتها بتفكيك برامجها للأسلحة النووية.وفي مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء في ولاية "تكساس"، قال "بومبيو" إن الكلام لا يكلف شيئًا، وأن الولايات المتحدة في حاجة إلى رؤية "تحرك" من قبل كوريا الشمالية.وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أخبره وجهًا لوجه ما لا يقل عن 6 مرات بأنه سوف يتخلى عن الأسلحة النووية، لكن واشنطن لن تقدّر إلا الأفعال.وقال "بومبيو" إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الآن في حاجة فقط إلى معرفة كيفية تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.