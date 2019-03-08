صندوق النقد الدولي يوصي الحكومة الكورية بتخصيص ميزانية إضافية

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أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة الكورية بتخصيص ميزانية إضافية لتحقيق هدفها من معدل النمو الاقتصادي لهذا العام.وقال فريق من صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن كوريا الجنوبية تتمتع بوضع اقتصادي جيد، لكنها ستواجه صعوبات على المديين القصير والمتوسط.وعبر الفريق عن قلقه من تراجع الاقتصادي الكوري النانجم عن انخفاض الاستثمارات والتجارة العالمية، وتباطؤ خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الديون الأسرية.وأشار الفريق إلى أنه من الضروري أن يتجاوز حجم الميزانية الإضافية 0.5% من الناتج القومي الإجمالي، أي حوالي 9 تريليونات وون، لتحقيق ما يتراوح بين 2.6% و2.7% من معدل النمو الاقتصادي لهذا العام.ومن جانبه، أبدى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي"نحفظات بشأن تخصيص ميزانية إضافية.كما أوصى فريق صندوق النقد الدولي البنك المركزي الكوري بانتهاك سياسات نقدية تحفيزية مما يؤكد على ضرورة تخفيض سعر الفائدة الأساسية، لكن البنك المركزي قال في المقابل إنه لا يفكر في إمكانية تخفيض سعر الفائدة الأساسية.