البرلمان يصادق على 8 مشروعات للقوانين ذات الصلة بمحاربة الغبار الناعم

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صادق البرلمان الكوري اليوم الأربعاء على 8 مشروعات للقوانين ذات الصلة بمحاربة الغبار الناعم.وبموجب مشروعات القوانين المصدق عليها، سيتم إدراج مشكلة الغبار الناعم في قائمة الكوارث الاجتماعية بحيث تتمكن الحكومة من تخصيص ميزانية احتياطية لمحاربة الغبار الناعم.كما سيتم السماح لجميع المواطنين بشراء السيارات التي تعمل بغاز البترول المسال بعد أن كان هذا السماح مقتصرا على سائقي سيارات الأجرة والسيارات المستأجرة والمعاقين.وسيتم إلزام المدارس بتركيب أجهزة قياس كثافة الغبار الناعم وتنقية الهواء، وإلزام جميع محطات مترو الأنفاق بتوفير أجهزة قياس جودة الهواء الداخلي، وذلك حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس من عام 2021.