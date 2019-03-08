الاتحاد الأوربي يخرج كوريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال الضرائب

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قالت وزارة التخطيط والمالية الكورية إن المجلس الاقتصادي والمالي الأوربي المكون من وزراء الاقتصاد والمال في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، قد صادق أمس الثلاثاء على إزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال الضرائب، وهي قائمة بأسماء الدول التي تعد ملاذات ضريبية.وأضافت الوزارة أن السبب في هذا القرار يرجع إلى قيام الحكومة الكورية بإجراء تعديل على القانون الخاص بتخفيض الضرائب ومراقبة الإعفاء، يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، وقد تم من خلاله إلغاء مزايا تخفيض الضرائب على الاستثمارات الأجنبية بدءا من هذا العام.وكان الاتحاد الأوربي قد قام بإدراج كوريا الجنوبية في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال الضرائب في شهر ديسمبر من عام 2017، على اعتبار ان نظام تخفيض الضرائب على المستثمرين الأجانب والذي يقتصر على المستثمرين غير المقيمين في كوريا فقط، يخالف مبادئ الضرائب العادلة للاتحاد الأوربي.الجدير بالذكر أن نظام تخفيض الضرائب على المستثمرين الأجانب بدأ تطبيقه في أعوام الستينيات لتنمية الصناعات الكورية من خلال جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية.وقالت الوزارة إن قرار الاتحاد الأوربي بإخراج كوريا من القائمة قد جاء اعترافا بالجهود التي بذلتها الحكومة الكورية لتنفيذ إصلاحات وتحسينات في نظامها الضريبي المطبق على الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي.