سيول تبذل جهودا لاستئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن توقعات بإحراز تقدم كبير في النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها، وذلك في حالة استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وزيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى سيول.وأكدت الوزارة أنها ستقوم بدور ريادي لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مستعينة بثقة الجانبين في الرئيس الكوري "مون جيه إين".جاء ذلك في خطة الوزارة لأعمالها الرئيسية والتي تم الكشف عنها اليوم الأربعاء، حيث قالت إنها ستبذل كل ما في وسعها لإحراز تقدم في نزع السلاح النووي وإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى والحصول على دعم المجتمع الدولي.وقال نائب وزير الخارجية "تشو هيون" إنه قد جرت مناقشات مثمرة في قمة هانوي الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وهو ما أدى إلى زيادة التفاهم المتبادل، رغم عدم التوصل إلى اتفاق كامل فيها.وأضاف أن الوزارة ستسعى إلى إحراز تقدم في العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ وإنشاء نظام للسلام وبناء الثقة المتبادلة إلى جانب نزع السلاح النووي.