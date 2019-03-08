عدم إدراج كيم جونغ اون في قائمة الأعضاء الجدد لمجلس الشعب الأعلى

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كشفت السلطات الكورية الشمالية أمس الثلاثاء عن نتائج انتخابات الأعضاء الجدد لمجلس الشعب الأعلى، حيث تم انتخاب ما مجموعه 687 نائبًا لعضوية برلمان كوريا الشمالية، وبلغت نسبة المشاركة 99.99%، مع حصول جميع المرشحين على 100% من الأصوات في دوائرهم الانتخابية.ولم يتم إدراج الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ضمن قائمة العضوية الجديدة لمجلس الشعب الأعلى، حيث تم تغيير تسمية الدائرة الانتخابية التي تم فيها انتخاب "كيم" من قبل كعضو في مجلس الشعب الأعلى قبل خمس سنوات، وتم انتخاب شخص آخر غيره في تلك الدائرة في الانتخابات التي جرت قبل يومين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا يتم فيه إدراج زعيم كوري شمالي في قائمة أعضاء مجلس الشعب الأعلى منذ إجراء الانتخابات لأول مرة في عام 1948.كما تم انتخاب عدد من المسؤولين المقربين من الزعيم الشمالي لعضوية مجلس الشعب الأعلى، بمن فيهم "كيم يو جونغ" شقيقته الصغرى، و"ري سو يونغ" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، ونائبة وزير الخارجية "تشيه سون هي".