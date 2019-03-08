بيونغ يانغ ترفض تسلم حكم المحكمة الأمريكية بشأن الطالب الأمريكي وارمبير

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكيا إن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قامت بإعادة الحكم الكتابي الذي أصدرته محكمة واشنطن ضد كوريا الشمالية بشأن وفاة الطالب الأمريكي "أوتو وارمبير".وكانت محكمة واشنطن قد نشرت أمس الأربعاء في نظام السجلات القضائية على الإنترنت أن الحكم الكتابي الذي قضى بإلزام كوريا الشمالية بدفع 500 مليون دولار كتعويض لتسببها في وفاة الطالب الأمريكي "وارمبير" الذي كان محتجزا لديها وتمت إعادته إلى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة ليتوفى بعد ذلك بأيام، قد تم إرجاعه نظرا لأنه "غير قابل للتسليم".وكانت محكمة واشنطن قد أرسلت الحكم النهائي الكتابي الخاص بهذا الشأن إلى كوريا الشمالية في منتصف شهر يناير الماضي، ولكنه تم إرجاعه، ثم أرسلته مرة أخرى مؤخرا إلا أن كوريا الشمالية رفضت تسلمه.الجدير بالذكر أن والديْ "وارمبير" قد رفعا دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية في محكمة منطقة واشنطن بعد إعادته إلى الولايات المتحدة من كوريا الشمالية وهو في غيبوبة، حيث توفي بعد 6 إيام من عودته.