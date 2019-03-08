وسائل الإعلام الكورية الشمالية تؤكد مجددا على التفكيك النووي الكامل

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حثت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الولايات المتحدة على العمل تدريجيا من أجل تحقيق نزع السلاح النووي.وأكد موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي على الإنترنت اليوم الأربعاء أن مطالب بيونغ يانغ برفع العقوبات جزئيا مقابل تفكيك منشآت بيونغ بيون النووية، هي إجراءات أكثر واقعية وأكثر توجها نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.كما أكد أن موقف بيونغ يانغ الذي يقضي بالتفكيك النووي الكامل مازال ثابتا.يشار إلى أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية ظلت منذ يوم الاثنين الماضي تؤكد على عزم بيونغ يانغ تحقيق التفكيك النووي الكامل، وذلك بعد أن التزمت الصمت منذ انتهاء قمة هانوي الثانية مع الولايات المتحدة، هو ما يدل على أن كوريا الشمالية تسعى لتحويل مسؤولية فشل قمة هانوي على الولايات المتحدة.ومن جهة ثانية، أكدت صحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الخميس على أهمية إعادة التأهيل الذاتي لتحقيق ازدهار للوطن من خلال تنمية العلوم والتكنولوجيا.