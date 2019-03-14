كوريا الجنوبية واليابان تناقشان قضايا العمل القسري

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من المقرر أن تعقد كوريا واليابان اجتماعًا على مستوى مدير في وزارة الخارجية من أجل مناقشة المسائل الدبلوماسية الشائكة بينهما، بما في ذلك قرارات المحكمة العليا الكورية بشأن قضايا العمل القسري في زمن الحرب في اليابان.وصرحت وزارة الخارجية الكورية أمس الأربعاء بأن "كيم يونغ كيل" مدير إدارة شؤون شمال شرق آسيا في الوزارة، سيلتقي مع "كينجي كاناسوغي" مدير إدارة الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية اليابانية، في سيول اليوم الخميس، لمناقشة القضايا الثنائية المعلقة.ومن المتوقع أن يكرر "كاناسوغي" دعوة طوكيو إلى إجراء محادثات رسمية مع سيول بشأن أحكام المحكمة الكورية.كما أن هناك توقعات بأن تعلن الحكومة اليابانية عن خطوات لحل القضية من خلال لجنة تحكيم أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.وتدعي اليابان أن معاهدة تطبيع العلاقات بين البلدين التي أبرمت في عام 1965، قد حلت تمامًا جميع القضايا ذات الصلة بفترة الاستعمار الياباني لكوريا.وخلال الاجتماع، قد تطرح اليابان أيضًا إمكانية فرض تدابير اقتصادية انتقامية ضد كوريا الجنوبية، مثل رفع الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية.