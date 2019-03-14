مستشار الأمن الرئاسي ينتقد تصريحات زعيمة المعارضة

Photo : YONHAP News

انتقد "مون تشونغ إين" المستشارُ الأمني الخاص للرئيس "مون جيه إين"، تصريحات زعيمة حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، لوصفها الرئيس بأنه "المتحدث الرسمي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون".وقال المستشار الرئاسي في تصريحات لوكالة "يونهاب" أمس الأربعاء إن تصريحات "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني للحزب المعارض "لا يمكن فهمها".واعترض "مون" على انتقادات المعارضة بأن إدارة الرئيس "مون جيه إين" تميل نحو كوريا الشمالية، قائلًا إنه يعتبر من أكثر الشخصيات المؤيدة لكوريا الشمالية بين المسؤولين الحكوميين الحاليين، ومع ذلك فإنه لم يدل بأي تصريحات مؤيدة لكوريا الشمالية.وقال إن موقف الإدارة هو أنه لا ينبغي ترك كوريا الشمالية تسعى لتحقيق التنمية النووية والاقتصادية في وقت واحد، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تغيير في هذا الموقف.وفي خطابها أمام البرلمان أول أمس الثلاثاء، طالبت "نا" الرئيس "مون" بعدم اتخاذ سياسات مؤيدة لكوريا الشمالية حتى لا يتم وصفه بأنه المتحدث الرسمي الرئيسي للزعيم الكوري الشمالي.